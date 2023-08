Uçurum Kenarlarındaki Çocuklar kitabıyla çocukların hikayeleri

ensonhaber.com

Gazeteci- Aktivist Meliha Yıldız’ın kaleminden, Prof Dr. Betül Ulukol’un önsözüyle katkı sağladığı ve istismara maruz kalan kişilerle yapılmış röportajların yer aldığı Uçurum Kenarındaki Salıncaklar Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Cinsel istismar etkileri yıllar boyu sürebilen, çok ağır bir istismar şeklidir. Çoğunlukla kendilerini koruması gereken asıl kişiler olan, en yakınları tarafından aile içinde istismara maruz kalan çocukların yaşadığı ve hayatları boyunca anlamlandıramadıkları travmalara sebep olan bu eylemin dehşet verici örneklerini tüm boyutlarıyla Meliha Yıldız’ın mağdurlarla yaptığı birebir röportajlardan derlediği satırlarda şahit olacaksınız.

Yazar Meliha Yıldız

Görünür olmak

Yazar Meliha Yıldız, kendisinin de maruz kaldığı cinsel istismarı anlattığı otobiyografik kitabı Kutsal Tecrit’ten sonra ikinci kitabı... Uçurumun Kenarındaki Salıncaklar’da da aile içi cinsel istismarın çok yaygın yaşandığına, maruz kalanların yanyana gelmesinin iyileşme süreçlerine sağlayacağı katkıya ve görünür olmalarının çocukların bir daha bunu yaşamasının önünde önemli bir engel olacağına vurgu yapıyor.

Kitaptan

Durdurabileceğimi düşünmediğim için çözüm olarak istismarı yaşadığım gecenin sabahı kalkıp, anneme şunu diyordum: Anne ben on beş yaşındayım. Şimdi intihar etsem Allah beni affeder, cehenneme göndermez belki. Sahra Çölü’ne giderken istasyonda şunu dedim: Ya kabul et ya da kendini bir trenin altına at! Gebersem burada, cesedimi gömerler kimsesizler mezarlığına. Ya kabullen yaşama bir kıyısından tutun ya da at şimdi şu an kendini trenin altına. Çocukluk ve gençlik yıllarımda uyuyamadığım geceler uçurum kenarında bir salıncakta sallandığımı hayal ederdim. Her an uçurumdan düşecek olma korkusu, beni sakinleştirirdi. Salıncak, hayatla ölüm arasında bir sarkaç gibiydi. Hayatımı, acımı bastıracak yeni acılar için, hep uçurum kenarlarına kurdum.”