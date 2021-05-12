Umberto Eco'nun 'Bütün bu kitapları okudunuz mu?' sorusuna verdiği cevap

Umberto Eco, kendisini ziyarete gelen misafirlerin çoğunun geniş kütüphanesini görünce kendilerini tutamayarak, "Ne çok kitap var. Bunların hepsini okudunuz mu? soranları çok yadırgamış.

İtalyan yazar Umberto Eco’nun tabandan tavana kadar dolu kitaplığının aslında bir gösteriş için olduğunu ima ediyor. Yazar Nassim Taleb bunu onaylayarak böyle bir koleksiyonu antilibrary olarak adlandırarak, rafların finansal imkân yettiği ölçüde bilmediğimiz şeyler içermesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca okunmayan kitapların oranının da düşmesini beklememek lazım. Ne kadar çok okursan bilginin sınırları o kadar çok genişler ve fazla hiçbir şey bilmediğini anlamaya başlarsın.

ECO'NUN KİTAP CEVABI

Eco’nun misafirlere verdiği cevap ise ilginçtir: "Hayır, bunlar ay sonuna kadar okumam gereken kitaplar. Diğerlerinin ise ofiste tutarım."





ÖĞRENME NASIL ÖĞRENİLİR

Eco’nun 1977 yılında yayınladığı “Tez Nasıl Yazılır” kitabı İngilizceye daha yeni çevrildi. Kitap, her ne kadar internet ve herkesin bilgisayarının olduğu asır için güncellenmemiş olsa da, kapağının altında ister tez yaz ya da yazma, nasıl merak oluşturulur ve öğrenme nasıl öğrenilir konusunu anlatıyor.

"BİLMEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Örneğin, Eco’nun fotokopilerin mazereti ifadesiyle karşılaşmadıysanız, bunun anlamı, materyalleri toplayarak artık onları özümsediğinizi düşlemeye başlarsınız. "Benim bilmediğim çok şey var" diye yazan Eco, "çünkü ben bir metni fotokopi ettim ve onun okumuşçasına rahatladım."

Ergül Tosun

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