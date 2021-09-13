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Usta edebiyatçılardan kadın hikayelerini anlatan kitaplar
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 11:35
- Güncelleme : 13.09.2021 - 11:42
Klasik Kadınlar’da hem kadın hem de erkek yazarların kaleme aldıkları klasikleşmiş eserler bulunuyor. Klasik dizi editörü Ayça Sezen, Klasik Kadınlar’ı şöyle anlatıyor:
KLASİK KADINLAR DİZİSİ
"Diziye Klasik Kadınlar adı vermemizin nedeni, hem kadın ve erkek yazarların yarattığı ve edebiyat tarihinde klasikleşmiş, kült olmuş kadın karakterlerin öykülerinin anlatılması hem de eserleri klasik ya da kült olmuş kadın yazarların eserlerinin bulunması. Bu eserler zamanlarının ötesinde, kadına toplumun genelinin sahip olduğunun dışında, yeni, farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Kadınların yazdığı eserlerde de yazarların çağlarına ve topluma, kadına bakışlarını, eleştirel yaklaşımlarını görüyoruz.
ÖNCÜ OLMUŞ ROMANLAR
Aynı dönemlerde yaşamış ve eser vermiş her iki cinsten yazarların kimi zaman farklılaşan, kimi zaman benzeşen bakış açılarını görmenin önemli olacağını düşündük. Yazarı kadın ya da erkek olsun bu eserler edebiyat tarihinde çığır açmış, öncü romanlar."
DİZİ KAPSAMINDA ÇIKAN SEKİZ KİTAP
Ann Radcliffe – Sicilya’da Bir Aşk Hikâyesi
Mary Shelley – Son İnsan
Emily Brontë – Uğultulu Tepeler
Jane Austen – Aşk ve Gurur
Daniel Defoe – Moll Flanders
Honoréde Balzac – Eugénie Grandet
Gustave Flaubert – Madam Bovary
Charlotte Brontë – Jane Eyre
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com