Usta hikayeci Sait Faik Abasıyanık'ın 67'inci ölüm yıldönümü

Türk edebiyatının usta hikayecisi Sait Faik Abasıyanık'ın bugün 67'inci ölüm yıldönümü. Yazara, Kitap Ayracı olarak ruhu şad olsun diyoruz.

Sait Faik, modern edebiyata yaptığı katkılardan dolayı Amerika’da Mark Twain Derneği’ne onur üyesi seçildi.

Edebiyatımıza öykü türünün önde gelen yazı işçisi olan yazar, uzun süre mücadele ettiği siroz hastalığına yenik düştüğünde tarihler 11 Mayıs 1954’ü gösteriyordu. Henüz genç yaşta sayılacak (47) hayatını kaybetti.

"Yazmasam ölürüm" diyecek kadar yazmaya bağlıydı Sait Faik...

Bu vesileyle usta yazarı Kitap Ayracı editörleri ve ailesi olarak sevgi, saygıyla anıyoruz. Büyük hatırası önüne saygıyla eğiliyoruz.

Vasiyeti gereğince kitap teliflerinden elde edilen gelirler Darüşşafaka Cemiyeti’ne kaldı. Ölümünden bir sene sonra bizzat annesi tarafından başlatılan “Sait Faik Hikâye Armağanı” sürmektedir.

Türk Edebiyatı’na kazandırdığı sayısız eserlerle adı unutulmazlar arasında yer alan usta yazarın beslendiği konular çeşitlilik gösterir.

İNSANA DAİR ÖYKÜLER

İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan insanları, fabrika işçilerini, kahvehane köşelerinde zaman öldüren insan manzaralarını satırlarına taşıyan Faik, karakterleri konuşturmakta mahirdir. Sait Faik’in öykülerinde insanoğluna dair pek çok ayrıntıyı bulmak mümkün.

Sait Faik, Mahmut Makal, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'le

"MİLLİ EDEBİYATIN TA KENDİSİDİR"

Usta ressam Abidin Dino’ya kulak verelim: "Sait Faik romancıdır, piyes muharriridir, her şeydir. Sırasıyla usta bir hokkabaz gibi piyesi ve romanı en ummadığımız yerinden çıkaracaktır. Çünkü Sait Faik, milli edebiyatın ta kendisini yapıyor. Sait Faik milletin her ferdiyle; çöpçüden köylüye kadar memleketin efendisiyle alakalıdır."





Çalışma masasında

İÇİMİZDEN KARAKTERLER

Öykülerine konu edindiği karakterler hep yanı başımızda oldular. Faik’in öykücülüğünde hayatımıza dair ne varsa bulabiliyoruz. Sait Faik'in parlayan Türkçesiyle vuku bulan sözcükler, okurları geçmiş ve şimdiki zaman arasında yolculuğa çıkartıyor.

EDEBİYATA BÜYÜK KATKI

Öykü ve roman dışında şiir ve röportajlarda kaleme alan Faik, Dünya Edebiyatı’ndan çeşitli çeviriler de yaparak, yazın hayatımıza katkı sunmaya devam etmiştir.





ESERLERİNDEN BAZILARI

Semaver, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Son Kuşlar, Kumpanya, Medar’ı Maişet Motoru gibi önemli eserlere imza atan Sait Faik, adını edebiyatımıza altın harflerle yazdırdı desek yeridir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com