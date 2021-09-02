Yakup Kadri'nin kaleminden Batı ve Batılılışma

Türk edebiyatının usta kalemi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Alp Dağları’ndan ve Miss Chalfrin’in Albümünden kitabı, yazarın derin gözlem yeteneği bağlamında Batıyı ele alıyor.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Batı ve Batılılaşmaya dair yazılarından oluşan eserde, şarklı gözüyle Avrupa’nın, garplı gözüyle şarkın resmini görebiliyoruz.

Günümüzde de güncelliğini muhafaza eden konuyu yazar, önce Alp Dağları’na seyahatlerinden yola çıkarak garba bakan bir şarklı olarak anlatıyor.

Ardından Türkiye’ye öğretmenlik için gelmiş bir İngilizin ağzından mektuplar yazarak meseleye bir de şarka bakan garplı olarak yaklaşıyor.

Yazarın deyimiyle iç örgüleri itibariyle bir sikkenin yüzü ve tersi gibi birbirini tamamlayan yazılar, Yakup Kadri’nin dildeki ustalığıyla da bütünlüklü bir eser ortaya çıkarıyor.

TÜRKÇENİN USTA İSMİ

Yirminci yüzyılın ilk yarısında büyük bir üretkenlikle dergilere yazdığı şiir, öykü, makale ve eleştiri türü yazılarla Türk edebiyatı sahnesine adımını atan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, romanları, hikâyeleri, denemeleri, oyunları ve anılarıyla en önemli edebiyatçılarımız arasında yer alır.

Yakup Kadri’nin 1910’dan 1974’e dek verdiği eserler, üslup özellikleri bakımından Türkçe’nin geçirdiği bütün evreleri yansıtır.





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BİREYİN BİREYSEL PSİKOLOJİSİ

Eserlerinin konu ve fikir zenginliği de dil özelliklerinin çeşitliliğinden aşağı kalmaz. Yakup Kadri’nin Fransız edebiyatı etkisinde başlayan yazarlığı, 1920’lerden sonra özgün bir sese kavuşarak siyasi ve sosyolojik konulara, tarihe, dönem çatışmalarına ve birey psikolojisi irdelemelerine yönelir.





ZENGİN BİR PANORAMA

Fecr-i Ati’den yetişmiş ama bunu izleyen elli yıl boyunca toplumsal koşullar, tarihî süreçler ve bireysel portreleri romanın dokusuna işlemek için roman tekniğiyle de boğuşmuş bir yazar olan Karaosmanoğlu’nun eserleri hâlâ tüketilememiş ayrıntılarının tartışılıp incelenmesi gereken zengin bir panoramadır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com