Yarıyıl tatilinde en çok okunan çocuk kitapları Yarıyıl tatilind ene çok okunana ve satan çocuk kitaplarından öne çıkan pek çok kitap var. Şermin Yaşar'ın yazdığı Cumhuriyet'in İlk Sabahı kitabı okunan eserlerden oldu.

DHA

Yarıyıl tatili başladı çocuklar bu sürede bol bol dinlenecek. Hem dinlenecekler hem de kitap okuyacaklar. Okulların tatile girdiği günden beri en çok okunan çocuk kitapları da belli oldu.

Buna göre; yazar Şermin Yaşar’ın kaleme aldığı ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Milli Mücadele günlerinin tarihi yönlerine ışık tuttuğu Cumhuriyet’in İlk Sabahı, en çok talep gören çocuk kitaplarının başında geliyor. Kitap, şerbetçi bir çocuğun gözünden okurları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürüyor.

Çocukların ilgi gösterdiği kitaplar

Bu kitabın ardından sırasıyla, Brezilya edebiyatının klasiklerinden Şeker Portakalı bir yardımlaşma hikayesini konu edinen Hayvanat Bahçesinde Uyku Zamanı arkadaşlığı anlatan Sevginin Gücü ve bir meşe palamudunun büyüme macerasını aktaran Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2, çocukların en çok ilgi gösterdiği kitaplar arasında yer alıyor.

En çok satan beş çocuk kitabı

Cumhuriyet’in İlk Sabahı - Şermin Yaşar & İlber Ortaylı, Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos, Bahçesinde Uyku Zamanı - Sophie Schoenwald, Sevginin Gücü - Caroline Richards, Küçük Meşe Palamudu Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2 - Melanie Joyce.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)