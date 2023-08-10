Yaşam yönümüzü tayin eden Duyguların Efendisi kitabı Yazar Çetin Çetinkaya'nın yazdığı bu kitap sadece yaşam kalitesini artırmaya değil aynı zamanda yaşamın yönünü tayin etmeye de odaklı bir öğretmendir.

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Duygularınız aracılığıyla kendinizi tanımaya ve varlığınızı daha derinden anlamak için elementlerin büyülü dünyasının derinliklerine dalmaya hazır mısınız?

Duygular karşılık bulmamış, anlamlandırılmamış ya da henüz hiç fark edilmemiş ihtiyaçların habercileri olarak ortaya çıkar.

Bu yüzden duyguları kontrolsüzce yaşamak, bazı duyguları baskılamak, yok saymak, sanki o duygu hiç oluşmamış/hiç yaşanmamış gibi geçip gitmek, insanın kendine verebileceği en büyük zararlardan biridir.

Çetin Çetintaş yeni kitabı Duyguların Efendisi’nde sağaltılmamış duyguların nelere mal olabileceğini ve bunun önüne nasıl geçilebileceğini anlatıyor.

Yönetilemeyen, hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı anlamlandırılamayan, öylesine geldiği gibi yaşanan duygular ve bu duygulardan dolayı yaşanan fiziksel ve zihinsel sonuçların hepsi, günün sonunda bedensel sağlığı da yaşam kalitesini de bozar. Buradaki kilit nokta, zihnin ihtiyaçlarını doğru belirleyip yönetmeyi öğrenmek... Bu sayede yaşamımızın da yönünü belirliyor oluruz.

Haber kaynakları olarak duygular

Duygularımız haber kaynaklarıdır. İçdünyamızdan ve etrafımızdaki dünyadan bir etki-tepki meselesi olarak ortaya çıkarlar, en önemlisi de bir ihtiyaçtan dolayı doğarlar. Hiçbir duygu öylesine, tesadüfen, kendiliğinden, boş yere, sebepsiz oluşmaz, boş yere hissedilmez.

Duyguları yaşamaktan ziyade, hangi ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını görmek ve yönetebilmek önemlidir. Öylesine yaşanan duyguların fiziksel ve ruhsal açıdan ağır bedelleri olur.

Zamanla insanın karakterine dönüşerek kemikleşen duygu çöplüklerinden kurtulmanın çok güçlü yolları vardır tabii ki.

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Yaşamın yönünü tayin etmek

Bunun için elementlerin gücünden faydalanıyor olmak son derece doğru bir tercih. Her duygu bir elementin temsilcisidir ve yine hamurundan doğduğu elementin kaideleriyle dengelenir.

Bu kitap sadece yaşam kalitesini artırmaya değil aynı zamanda yaşamın yönünü tayin etmeye de odaklı bir öğretmendir.