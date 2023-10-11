Yayıncılık sektörüne 150 milyon TL destek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyon lirayı aştı. Zor zamanlardan geçen yayın sektörü için yapılan bu yardım yayıncıları sevindirdi.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, halk kütüphanelerine kitap alımları için yayın seçme kurulu bu yıl ikinci kez toplandı.

Kurulun 2023 yılında düzenlediği ikinci toplantıda, 626 yayıncının 4 bin 345 eserinden 680 bininin temini için 35 milyon liralık satın alımına kararı verildi.

Birinci dönem de dahil edildiğinde bu yıl sadece merkezi kitap alımları için ayrılan kaynak miktarı 73 milyon liraya ulaştı.

Yayın alım desteği

Bakanlığın, yerinden kitap alımları, süreli yayın alımları ve çeşitli elektronik yayın formatlarındaki alımlarla yayın alım desteği miktarı 115 milyon liraya çıktı.

150 milyon lira destek

Uluslararası fuar katılım destekleri, çeviri destekleri ve eser üretimi destekleri de eklendiğinde 2023 yılında Bakanlığın yayıncılık sektörüne doğrudan aktardığı destek 150 milyon lirayı aştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)