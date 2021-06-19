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    Yaylada yazar-okul etkinliği

    Ordu’nun Aybastı ilçesindeki yaylada çocuklar, ’Kitaplar Masamıza Yazarlar Evimize’ projesi kapsamında gezici kütüphane ile buluştu.
    • İHA
    • 19.06.2021 - 10:12
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    Yaylada yazar-okul etkinliği

    Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yıl boyu devam eden ‘Kitaplar Masamıza Yazarlar Evimize’ proje finali öğrencilerin okudukları kitabın yazarıyla yaylada imza gününde buluşmasıyla tamamlandı.

    İstanbul’dan Ordu’ya gelen yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, Şakrak 6 Büyük Sır adlı kitabının Ordu’yu anlatan macerasını ve sağlıklı beslenme konusunu yüzlerce çocukla paylaştı ve Aybastı Yaylası’nda gerçekleşen imza etkinliği ile bir ilke imza attı.

    Yaylada yazar-okul etkinliği #1

    Yaylada yazar-okul etkinliği #2

    ÇOCUKLAR İÇİN KEYİFLİ ANLAR

    Pandemi nedeniyle evlerinde kalan ve doğa ile eğitimi bir arada buluşturmak, çocukları eğitim ile buluşturmak ve eğlendirirken öğretmek için düzenlenen programda, okumanın önemi, obezite, doğru teknoloji kullanımı, virüslere karşı doğru ve sağlıklı beslenme, iyilik ve iyi insan özelliklerini, Şakrak’ın yazarı Ayşegül Kara Zorlu’nun söyleşisinden öğrendiler.

    Etkinlikte palyaço, kukla gösterisi ve birçok farklı oyunlarla çocuklar unutulmaz anlar yaşadılar.


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