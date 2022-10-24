Yazar Joseph Roth’un önde gelen kitabı: Aziz Ayyaş Efsanesi

Avusturyalı yazar Joseph Roth’un kitapları arasında önemli yere sahip olan Aziz Ayyaş Efsanesi kitabı, bizi Avrupa2nın kaos günlerine götürüyor.

Avusturyalı yazar Joseph Roth’un yapıtlarında önemli bir yer tutan yersiz yurtsuzluk temasının temelinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun çöküşü ve Avrupa’da faşizmin yükselişi yatar.

Roth, 1933 yılında Hitler’in iktidara gelişiyle, o sırada yaşadığı Almanya’yı terk ederek ömrünün son yıllarını sefalet içinde geçirdiği Paris’e göçmüştü.

Aziz Ayyaş Efsanesi, 1939 yılında ölümünden hemen önce tamamladığı son yapıtıdır.

Modern bir efsane

Politik açıdan kendini tehdit altında hissettiği, otel köşelerinde ekonomik sorunlarla boğuştuğu, dostlarının ve meslektaşlarının ölümüyle sarsıldığı bu sürgün günlerinde, kendi kişisel trajedisini gamsız, tasasız ve parlak bir modern efsaneye dönüştürmüştür.

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Büyülü öykü

Roth, köprü altlarında yaşarken, birkaç gün içinde yaşam koşullarını değiştiren bir dizi mucizeyle karşılaşan berduş Andreas’ın büyülü öyküsünde, Yahudi kökenine karşın Katolikliğe de büyük önem verdiğini anıştırır.