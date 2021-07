İngiliz yazar Rutger Bregman'ın Çoğu İnsan İyidir kitabı Can Yayınları'nın yan markası olan Mundi Kitap etiketiyle okurlarla buluştu.

Çoğu İnsan İyidir'deyse yeni bir argüman var: İnsanların iyi olduğunu varsaymak hem gerçekçi hem de devrimci bir eylemdir.

Bregman insanların cana yakınlığına ve özgeciliğine inanmanın farklı bir düşünce tarzının temelini atacağını, toplumumuzda hakiki bir değişikliğe yol açabileceğini gösteriyor; buna inanmanın da iyimserlik değil gerçekçilik olduğunu söylüyor.

İNSALIĞA YENİ PERSPEKTİF

The Guardian, The Daily Telegraph, New Statesman ve DaIly Express'e göre yılın kitabı "İnsanlığı yepyeni bir perspektiften görmemi sağladı." Yuval Noah Harari

Rutger Bregman

"OKUMAK İYİ GELİYOR..."

"II. Dünya Savaşı'nı, Sineklerin Tanrısı'nı, Sibirya'daki bir tilki çiftliğini, New York'ta yaşanan ama tüm dünyanın duyduğu bir cinayeti ve saygınlığını yitirmiş psikoloji araştırmalarını tek tek ziyaret ediyoruz... Bu düşündürücü ve cüretkâr kitapta insanın iyiliğine dair güven veren pek çok kanıt var... Biraz da doğamızın olumlu yanlarını okumak insana iyi geliyor." The Observer

Sayfa: 456

"HEYECAN VERİCİ"

"İnsanların iyiliği üstüne merak uyandıran öykülerle dolu... Bregman'ın kitabı heyecan verici ve bir o kadar gerekli." The Times

Ergül Tosun

