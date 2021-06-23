Yazar Zeynep Bugay'ın fantastik romanı: Proti Adasının Esrarı

Yazar Zeynep Bugay’ın kısa bir aradan sonra çıkardığı ikinci kitabı Proti Adasının Esrarı romanı, geçtiğimiz ay okurlarla buluşmuştu.

Gelmiş geçmiş en iddialı fantastik seriler arasında yerini almaya hazırlanan Proti Adasının Esrarı; büyülü, sırlarla dolu farklı bir dünyaya yolculuk etmek isteyen okurlar için, yazarın yaşadığı Kınalıada’dan yola çıkarak, gizemli ve ilham veren ada coğrafyasında terkedilmiş bir kedinin; hayat yolunu, annesini ve kaybettiği sevgiyi arayan naif hikayesini bizlerle buluşturuyor.

Sayfa: 120

ZENGİN BİR HAYAL GÜCÜ

Her yaştan okuru zengin bir hayal gücüyle örülü bir yolculuğa ortak edecek yalnızlık, cesaret, dostluk, iyiliği bilinçli olarak seçmek ve görünmeyenle temas etmek üzerine kurgulanan benzersiz bir hikaye olan ‘Proti Adası’nın Esrarı’, Prens Adaları'nın sihrini ve gizemini de hayatımıza katarak bizlere yalnızlığımızı ve sıradanlığımızı unutturarak, gökyüzüne başımızı kaldırıp bakmamızı sağlayacak.

Yazar Zeynep Bugay

MACERAYA DAVET...

Proti Adası’nın Esrarı; açlıktan, soğuktan en çok da yalnızlıktan yorulan minik bir kedinin yüreğinden bizlerin yüreğine uzanacak bir yolun, insanlar gibi nankör olamayan ve kimseyi yarı yolda bırakmayan bir varlığın, maceralı ve zaman zaman da acımasız dünyasına bizleri davet ediyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com