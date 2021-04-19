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- Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar
Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar
- Özel İçerik
- 19.04.2021 - 13:46
- Güncelleme : 19.04.2021 - 14:11
Bugün pazartesi ve haftanın ilk iş günü. İşlerimizi yaparken kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Raflarda yerini alan ve okurlarını bekleyen yeni kitapları editör sizler için derledi.
Ne okuyacağım diye düşünmeyin. Kitap Ayracı yanınızda..
Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz.
Metin Hara - Rüzgar ile Karahindiba
Türkiye’nin İlk interaktif içsel yolculuk romanı
Sayfa: 288
Alessandro Baricco - The Game
Alessandro Baricco, 21. yüzyılın dijital koşullarını, bugün yaşadığımız muazzam değişimi haritalamaya ve bize anlatmaya çalışıyor.
Sayfa: 304
Nİhat Hatipoğlu - Önder (S.A.V.) ve Tolerans
Elinizdeki kitap dilerim bu bakış tarzını yansıtacak yeni çalışmalara vesile olur, kapı açar.
Sayfa: 168
M. Barış Muslu - Gecikmeli Teslimiyet
Bu kitabı almak son zamanlarda kendiniz için yaptığınız en iyi şey olabilir.
Sayfa: 248
John Verdon - Tepenin Laneti
Verdon şaşırtıcı bir olay örgüsü yaratıp onu tatmin edici bir şekilde çözmede hiç bu kadar usta olmamıştı.
Sayfa: 462
Jason Fung ve Jimmy Moore - Oruçla Gelen Sağlık
Nefroloji uzmanı Dr. Jason Fung ve sağlık podcast’leriyle ünlü Jimmy Moore bu kadim geleneğin tüm yönlerine ışık tutarak çeşitli uygulama biçimlerini en son bilimsel çalışmalarla anlatıyor.
Sayfa: 320
Stefano Mancuso - Bitki devrimi
Dünyaca ünlü botanikçi Stefano Mancuso, bitkilere sadece bu amaçlarla değil, bize öğreteceklerini fark edip onlara ilham alarak bakarsak, sonuç mükemmel olabilir diyor. İşte bu sürecin kendisi bitki devrimidir.
Sayfa: 224
Miraç Çağrı Aktaş - Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar
Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.
Sayfa: 200
Ernst Jünger - Eumeswil
Sayfa: 384
Tuğçe Işınsı - Kısmet
Bu kitap sadece sahibine aittir ve ona sahip olan kişi için güçlü bir etkiyle çalışır. Kitabı aldıktan ve uygulamaya başladıktan kısa süre sonra sahibinin enerjisine uyumlanır. Kitap, kendi esrarengiz enerjisini de sahibine geçirir.
Sayfa: 376
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com