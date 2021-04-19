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    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar

    Haftanın ilk gününde Kitap Ayracı editörü siz kitapseverlere okuma listesi oluşturdu. Keyifli okumalar dileriz...
    • Özel İçerik
    • 19.04.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 14:11
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    Bugün pazartesi ve haftanın ilk iş günü. İşlerimizi yaparken kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Raflarda yerini alan ve okurlarını bekleyen yeni kitapları editör sizler için derledi.

    Ne okuyacağım diye düşünmeyin. Kitap Ayracı yanınızda..

    Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz.

    Metin Hara - Rüzgar ile Karahindiba

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #1

    Türkiye’nin İlk interaktif içsel yolculuk romanı

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 288

    Alessandro Baricco - The Game

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #2

    Alessandro Baricco, 21. yüzyılın dijital koşullarını, bugün yaşadığımız muazzam değişimi haritalamaya ve bize anlatmaya çalışıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 304

    Nİhat Hatipoğlu - Önder (S.A.V.) ve Tolerans

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #3

    Elinizdeki kitap dilerim bu bakış tarzını yansıtacak yeni çalışmalara vesile olur, kapı açar.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 168

    M. Barış Muslu - Gecikmeli Teslimiyet

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #4

    Bu kitabı almak son zamanlarda kendiniz için yaptığınız en iyi şey olabilir.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 248

    John Verdon - Tepenin Laneti

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #5

    Verdon şaşırtıcı bir olay örgüsü yaratıp onu tatmin edici bir şekilde çözmede hiç bu kadar usta olmamıştı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 462

    Jason Fung ve Jimmy Moore - Oruçla Gelen Sağlık

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #6

    Nefroloji uzmanı Dr. Jason Fung ve sağlık podcast’leriyle ünlü Jimmy Moore bu kadim geleneğin tüm yönlerine ışık tutarak çeşitli uygulama biçimlerini en son bilimsel çalışmalarla anlatıyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 320

    Stefano Mancuso - Bitki devrimi

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #7

    Dünyaca ünlü botanikçi Stefano Mancuso, bitkilere sadece bu amaçlarla değil, bize öğreteceklerini fark edip onlara ilham alarak bakarsak, sonuç mükemmel olabilir diyor. İşte bu sürecin kendisi bitki devrimidir.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 224

    Miraç Çağrı Aktaş - Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #8

    Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 200

    Ernst Jünger - Eumeswil

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #9

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 384

    Tuğçe Işınsı - Kısmet

    Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar #10

    Bu kitap sadece sahibine aittir ve ona sahip olan kişi için güçlü bir etkiyle çalışır. Kitabı aldıktan ve uygulamaya başladıktan kısa süre sonra sahibinin enerjisine uyumlanır. Kitap, kendi esrarengiz enerjisini de sahibine geçirir.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 376

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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