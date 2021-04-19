Yeni haftaya başlarken editörden seçme kitaplar

Haftanın ilk gününde Kitap Ayracı editörü siz kitapseverlere okuma listesi oluşturdu. Keyifli okumalar dileriz...

Bugün pazartesi ve haftanın ilk iş günü. İşlerimizi yaparken kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Raflarda yerini alan ve okurlarını bekleyen yeni kitapları editör sizler için derledi.

Ne okuyacağım diye düşünmeyin. Kitap Ayracı yanınızda..

Hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz.

Metin Hara - Rüzgar ile Karahindiba

Türkiye’nin İlk interaktif içsel yolculuk romanı

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Sayfa: 288

Alessandro Baricco - The Game

Alessandro Baricco, 21. yüzyılın dijital koşullarını, bugün yaşadığımız muazzam değişimi haritalamaya ve bize anlatmaya çalışıyor.

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Sayfa: 304

Nİhat Hatipoğlu - Önder (S.A.V.) ve Tolerans





Elinizdeki kitap dilerim bu bakış tarzını yansıtacak yeni çalışmalara vesile olur, kapı açar.

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Sayfa: 168

M. Barış Muslu - Gecikmeli Teslimiyet

Bu kitabı almak son zamanlarda kendiniz için yaptığınız en iyi şey olabilir.

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Sayfa: 248

John Verdon - Tepenin Laneti

Verdon şaşırtıcı bir olay örgüsü yaratıp onu tatmin edici bir şekilde çözmede hiç bu kadar usta olmamıştı.

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Sayfa: 462

Jason Fung ve Jimmy Moore - Oruçla Gelen Sağlık

Nefroloji uzmanı Dr. Jason Fung ve sağlık podcast’leriyle ünlü Jimmy Moore bu kadim geleneğin tüm yönlerine ışık tutarak çeşitli uygulama biçimlerini en son bilimsel çalışmalarla anlatıyor.

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Sayfa: 320

Stefano Mancuso - Bitki devrimi

Dünyaca ünlü botanikçi Stefano Mancuso, bitkilere sadece bu amaçlarla değil, bize öğreteceklerini fark edip onlara ilham alarak bakarsak, sonuç mükemmel olabilir diyor. İşte bu sürecin kendisi bitki devrimidir.

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Sayfa: 224

Miraç Çağrı Aktaş - Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar

Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.

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Sayfa: 200

Ernst Jünger - Eumeswil





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Sayfa: 384

Tuğçe Işınsı - Kısmet





Bu kitap sadece sahibine aittir ve ona sahip olan kişi için güçlü bir etkiyle çalışır. Kitabı aldıktan ve uygulamaya başladıktan kısa süre sonra sahibinin enerjisine uyumlanır. Kitap, kendi esrarengiz enerjisini de sahibine geçirir.

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Sayfa: 376

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



