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    Yepyeni bir tarih çalışması: Türkiye'de Bizans Çalışmaları kitabı

    Kolektif olarak hazırlanan Türkiye’de Bizans Çalışmaları – Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler kitabı yepyeni bir tarih okuması sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 10:19
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    Yepyeni bir tarih çalışması: Türkiye'de Bizans Çalışmaları kitabı

    Türkiye’de 1990’lı yılların sonunda itibaren ivme kazanan Bizans çalışmaları, yeni açılan yüksek lisans programları ve araştırma merkezlerinin yanı sıra sayısı artan konferanslar ve akademik yayınlar ile günümüzde çok daha geniş bir kitleye hitap etmektedir.

    Bu artan çeşitlilik karşısında Bizans tarihi, sanat tarihi ve arkeolojisi alanlarında yapılan güncel çalışmaların paylaşılacağı ortak bir platformun eksikliği son yıllarda iyice görünür bir hal almıştır.

    Elinizdeki kitap, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin bu eksikliği gidermek amacıyla 2016 yılında düzenlediği “Türkiye’de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler” başlıklı konferansın sonucunda ortaya çıkmıştır.

    Giriş yazısı ve 30 makaleden oluşan kitapta, son yıllarda Bizantoloji dalının farklı disiplinlerinde yazılı, sanat tarihsel ve arkeolojik kaynaklar ışığında yürütülmüş çalışmalardan zengin bir seçki 7 ana bölüm altında sunulmaktadır.

    Yepyeni bir tarih çalışması: Türkiye de Bizans Çalışmaları kitabı #1

    Sayfa: 592

    Medodolojik sorunlar

    Anadolu coğrafyası maddi kültürünün analizinin öne çıktığı makalelerde, birincil kaynak kullanımı ve malzeme sınıflandırma temelli farklı metodolojik sorunlar irdelenirken, bir yandan da özellikle kent, kırsal alan, adalar, deniz ve peyzaj çalışmaları gibi sahalardaki yeni araştırmalara yer verilmektedir.

    Yepyeni bir tarih çalışması: Türkiye de Bizans Çalışmaları kitabı #2

    Bizans'tan Osmanlı'ya geçiş

    Geç Antikçağ’dan Ortaçağ’a ve Bizans’tan Osmanlı’ya geçiş temasının vurgulandığı kitabın ilk ve son bölümleri ise, Türkiye’de Bizantologların devamlılık ve değişim perspektifine olan özel ilgisini göstermektedir.


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