Yerli fantastik kurgu Yedi Kartal Efsanesi yeniden okurla

Saygın Ersin kaleminden ilk kez 2005’te tanıştığımız yerli fantastik kurgu serisinin ilk iki kitabı ‘Zülfikar’ın Hükmü’ ve ‘Erbain Fırtınası’ yeniden bizlerle…

Bugün size bir yerli fantastik kurgu olan, onun için Türk Edebiyatı’nın karanlık fantezi türündeki tek eseri de deniyormuş, Yedi Kartal Efsanesi’nden bahsetmek istiyorum. Çünkü şimdi yeniden raflarda ve yolculuğu biraz sektelere uğramış…

Saygın Ersin’i ilk kez 2005’te, Karakuyu Yayınları’ndan çıkan serinin ilk kitabı Zülfikar’ın Hükmü ile tanımıştık. Fantastik kurgu denince aklımıza önce yabancı isimlerin düştüğü yıllardı. Bu tarz Türkçede pek yazılmıyordu. Ben daha sonra üniversitede tanışmıştım Saygın Ersin ile. Yabancı kurguları taklit etmiyordu. Biraz araştırdığımda kitap ve yazar, çıktığı dönemde en çok bu yönü ile takdir edilmişti. Çünkü bu kurgular, kendi kültüründen besleniyordu. Bize özgüydü. Öyle ki bilimsel makalelere dahi konu olmuştu. Ancak sanırım biraz zor yollardan geçip bugüne gelmesi gerekiyordu…

2006’da seriye Erbain Fırtınası ile devam eden Ersin, aslında üçüncü kitabı Ateş ve Bedel’i de yayımlayacaktı; ama yayımlanmadı. Üstelik zamanla bu iki kitaba da ulaşılmaz oldu. Ve aradan yıllar geçti…

Her iki kitap da kötülüğü temsil eden güçlerle var olan düzeni korumaya çalışanların mücadelesini temel alıyordu. Ersin, eserlerinde iyi ya da kötünün galibiyetinden çok dengesini bulmaya çalışıyordu. Eserlerinde karanlık fantezinin her özelliğini kullanarak anlatımını şekillendiren yazar, geçmişten hafızamıza işleyen yerel inançlarımızı ve batının fantastik unsurlarını bir araya cımbızla tek tek yerleştirerek eserini işlemişti adeta. Kullanılan her bir detay, tarihimizden bir parçaydı ve biz, onunla tarihin bir yerinde buluşmaktan mutlu oluveriyorduk…

2010’da Pegasus Yayınları ilk kitabı yeniden raflara kazandırdı. Ancak yine devamı gelmedi. Nihayet Ersin, 2016’da yepyeni bir romanla okurunu selamladı: Pir-i Lezzet! Saygın Ersin’in kalemine hasret kalmış okurlarını memnun eden bu roman April Yayıncılık etiketi ile raflardaydı. 17 dile çevrilen bu romanın ardından beklenen de gerçekleşti ve Yedi Kartal Efsanesi raflardaki yerini aldı. Bu kez iki kitap birden yayımlandı.

Ve yayınevinin bir sürprizi daha var şimdi. Serinin üçüncü kitabı ‘Ateş ve Bedel’ ve hatta dördüncü kitabı ‘Taşlar ve Kapılar’ yaz aylarında raflarda olacak. Ben şimdi bu iki kitabın keyfini çıkaracağım.

Size biraz da kitapların içeriklerinden bahsedeceğim. Ama öncesinde bir sürprizim var. Sevgili Saygın Ersin’den bu yazı için bir küçük dokunuş istedim. Yedi Kartal Efsanesi’ni yazmaya başladığı andan bugüne geçen zamanın ondaki etkisini anlattı. Önce ondan aldığım yazı ve sonra kitaplardan bahsedelim…

Saygın Ersin:

“Aslına bakarsanız, Yedi Kartal Efsanesi'ni yazmaya başladığımda benim de ne yaptığıma dair ciddi bir fikrim yoktu. Aklımda beni heyecanlandıran, anlatmak istediğim bir macera vardı sadece. İşin ciddiyetine Ateş ve Bedel'i kurgularken vardım. Diyarın ne kadar genişleyebileceğini o zaman fark ettim... "





ZÜLFİKAR’IN HÜKMÜ

Bu efsane, iyinin ya da kötünün baskın gelmesinin beklenmediği, hep bir dengenin arandığı, ancak bir yandan da savaşların hiç bitmediği, meleklerin kanıyla doğan çocukların efsanesi! Bunlar ateşe, toprağa, suya, havaya, bitkiye, zihne, bedene, zaman ve talihe hükmeden çocuklar...

Ve bu efsane, destanlarla iç içe; Lokman Hekim Destanı, Yedi Kartal Ocağı’nın Destanı. Ersin, kurmak istediği dengede önce Yediler Ocağı’nın hikayesini anlatıyor. Bu Yediler Ocağı, Lokman Hekim tarafından kötülerle, kötülüklerle savaşmak için kuruluyor. Ocakta, meleklerin kudreti ile doğmuş çocukları yetiştirilip, her birinin kartal edilip melanete savaş açtıkları kulaktan kulağa anlatılıyor…

Lokman Hekim tarafından kurulan bu ocağın mensubu yedi kişi, ölümsüzlük iksiri sayesinde ölmüyor. Çünkü o, kartallarına ölümsüzlüğün sırrını fısıldayarak emanet ediyor. İyi tarafta olan bir başka grubun yanında bir de kötüler var tabii; onlar vampirler. Ve onlar korku unsuru olmaktan çok efsanenin tamamlayıcısıydı. Bu kadar yeter sanırım. Şu an bu yedi kişiden bahsetmek hem kulağa daha hoş geliyor, hem de fazla spoilere gerek yok.

Efsane diyor ki, bu Yedi Kartal günümüze kadar kanat çırpıyor. Bugün bile aramızdalar. Efsane bu ya, onlar hala aramızda dolaşıp alemin dirliğini kolluyor. Üstelik isimleri de biliniyor:

İklimin Efendisi Behruz ve çırağı Ateşler Ecesi Niran. Bitkiler Üstadı İdris, Toprağın Kumandanı Salih. Ve İlyas; Suların Hünerbazı, ve Bengi; Bedenlerin Mahiri, ve Elif; Zihin Hükümranı…

Ve bu efsane, serinin ikinci kitabı Erbain Fırtınası ile devam etti…

Yedi Kartal Efsanesi: Zülfikar'ın Hükmü

Saygın Ersin

April Yay.

S.: 432

Kitabı almak için tıklayınız: kitapyurdu

ERBAİN FIRTINASI

Bu efsane, bir fantezi kurgusu. Ne kadar kurgu olsa da, masaldan, mitlerden, mitolojiden faydalansa da, bir yandan da okurunu inandırmalı. Yani mantıklı olmalı. Her iki kitapta da yer eden vampirlere, onların da aramızda yaşadıklarına okurken inanıyoruz işte. Çünkü geçmişin, anlatılanların izini taşıyan o sihirli etki bizi kendine çekiyor. Ersin, işte serinin iki kitabında da bunu sağlıyor okura…

Erbain Fırtınası’ndan biraz uzaklaştım sanırım. Aslında tanıtım bülteni çok ilgimi çekti ve oradan alıntı yaparak bu bölümü sonlandırmak istiyorum:

“Duyuyor musun?

Bir…

İki…

Ve Üç…

Cemreler düşüyor; havaya, suya ve toprağa.

Duyamazsın…

Zaman akıyor. Her cemreyle birlikte Lokman’ın Kartalları da düşüyor.

Ölüm kapıda…

Ya ihanet nicedir pusuda?

Bilemezsin!

Dört yaren kalmış yanında,

Beş ilmek dolanmış boynuna,

Altı geceli soyu, dişleri şah damarında ve Yedi Kartal, ölüm kalım savaşının son çarpışmasında.

Erbain Fırtınası kopuyor yoldaş, Hazır mısın?”

Yedi Kartal Efsanesi: Erbain Fırtınası

Saygın Ersin

April Yay.

S.: 624

Kitabı almak için tıklayınız: kitapyurdu

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap