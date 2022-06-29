Zafer Algöz'ün Ken Taç Dis kitabıyla mizah serüveni

Usta oyuncu Zafer Algöz, merakla beklenen üçüncü kitabı Ken Taç Dis ile mizah serüvenine devam ediyor.

Daha önce yayınlanan ve çok sevilen iki kitabının ardından usta tiyatrocu ve oyuncu Zafer Algöz, yeni kitabı “Ken Taç Dis” ile okurlarına yeniden merhaba diyor.

Raflarda yerini alan “Ken Taç Dis”, yazarın kendi hayatından kesitleri samimi bir anlatımla aktararak eğlenceli bir anlatı sunuyor.

Usta oyuncu Algöz, başından geçen olayları sade ve akıcı bir dille satırlara dökerken, anlatımın yalınlığı ve okurla kurulan içten bağ edebiyatseverlerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor.

Çocukluktan gençliğe...

Algöz, çocukluğundan gençliğine ve ustalığına kadar geçen zamanda yaşadıklarını eşsiz anlatım gücüyle aktarırken bolca güldürüyor, düşündürüyor ve hüzünlendiriyor.

Hayatında önemli bir yere sahip olan Kars, Trabzon ve Bursa anılarının yanında; tiyatro ve sinema dünyasından tanıdığımız usta isimlerle birlikte kendi özel hayatından sıra dışı karakterlere de yer veriyor kitabında.

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Edebiyata yeni soluk

“Ken Taç Dis”, içerisinde yer alan çarpıcı hikâyeler ve samimi üslubuyla, yoğun hayat koşturmacasına bir nefeslik mola sunmayı amaçlıyor. Kaleme aldığı anılarıyla, anlatı sanatının zirvesini yakalayan Zafer Algöz, maharetli kalemini ve keskin zekâsını bir kez daha kanıtlıyor.

Okurlarının yüzünde tebessüm yaratmak için her satırını ilmek ilmek dokuduğu anılarını ve bu anılarda yer alan tiyatro tarihinin en özel insanlarını tarihe not düşen Algöz, “Ken Taç Dis” ile Türk edebiyatına yeni bir soluk getiriyor.