Zorlukları fırsata dönüştürmek isteyenler için okunası bir kitap: Zor Değil Zor Değil, hayatını değiştirmek isteyen fakat nereden başlayacağını bilemeyen, geçmişin pişmanlıkları içinde takılıp kalmış, yaşamın sonsuz ve sınırsız olasılıklarını fark edemeyecek kadar yorgun herkes için umut ışığı olmaya geliyor.

Yaşam herkes için türlü zorluklarla baş etmesi gereken bir yolculuk. Bu zorluklar bazen çok yıkıcı süreçlerden geçmemizi gerektirebilir, sahip olduğumuzu düşündüğümüz her şey bir anda yok olabilir, kendimizi sıfırdan inşa etmek zorunda kalabiliriz. Ünlü filozof Nietzsche’nin de dediği gibi: “Her şey gider, her şey geri gelir, bitimsizce döner varlık çarkı. Her şey ölür, her şey yine çiçeklenir; bitimsizce sürer varlık yılı.”

Peki, bütün bu yıkımlar ve yeniden doğumlar döngüsünde her seferinde sıfırdan başlamak zorunda olmayabilir miyiz? Yaşamın farklı alanlarındaki türlü zorlukların üstesinden gelebilmiş kişilerin sözlerinin işaret ettiği yerlere yönelerek aynı hataları yapmaktan kurtulabilir miyiz?

Bazı kazanımları elde etmek için bedel ödemek yerine bu bedelleri ödemiş kişilerin yaşamından feyz alabilir miyiz?

Karanlığın ortasında bir fener

İşte bu kitapta Recai Çakır tam da bunu yapıyor. Kendisini okuyan, takip eden herkes için karanlığın ortasında bir fener yakıyor ve yaptığı hataları, ödediği bedelleri açık yüreklilikle paylaşıyor. Başka kimse bu hatalar yüzünden bedel ödemesin diye…

Üzüm, şarap yapılmak için ezilir. Elmas, basınçla oluşur. Zeytin, yağını bırakması için sıkıştırılır. Tohumlar ise karanlıkta filizlenir. Zorluklar mükemmel öğretmenlerdir, yaşadığın bir zorlukta üzerine yönelmiş bir güç vardır ve seni tam da o yerden güçlendirmeye çalışıyordur.

Süslü vitrinler

Dışarıdan görülen süslü vitrinler çoğunlukla bir aldatmacadır. Kimse dizlerini kanatmadan inşa edememiştir kendini, emek vardır, çaba vardır elbette ama zor değil...

Yeteri kadar hata yapmışsan hayatta ve pişmanlıklarından ders almışsan, üstüne mutsuzluğu ve yokluğu da tatmışsan artık usta bir kaptan sayılabilirsin.

Hikaye yazmak

Unutma bu dünya en çok zorlandığın yerden güçlenmeni isteyen bir yer ve sen “Hikâyemi bu şekilde yazmayacağım!” deme gücüne sahipsin. Güçlenmek de, büyümek de, derinleşmek de zor değil...

10 ders...

Bolca bedel ödenmiş bir hayattan dersler bekliyor seni bu kitapta. Yanılsamalardan, yanlış hedeflerden, tuzaklardan, hırstan, tembellikten, denge kaybından ve anlamsızlıktan arınman için unutmaman gereken 10 dersi dinlemeye hazır mısın?