Vergi müfettişlerinin 2017'de ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, beraatını isteyerek, ceza alması durumunda erteleme verilmemesini istedi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede VİDEO

"30 BİN TL'LİK AYLIK GELİRİM VAR"

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, 30 bin TL aylık geliri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ'a hakim, 2012-2013 yılları arasında sahte fatura düzenlediği iddiasını sordu.

MUHASEBECİSİNİ SUÇLADI

Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla, resmi olarak şu an yargılanmakta olduğunum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum" dedi.

"DEVLETİM VE BEN MAĞDUR OLDUK"

2017'ye kadar vergi müfettişlerinin denetime gelinceye kadar müşavirinin yaptığı usulsüz işlemlerden haberi olmadığını ileri süren Kıvanç Tatlıtuğ, "Adı Erdal Doğan'dır. Denetlemeye kadar kendisi normal bir hayat yaşıyordu. Bu olay ortaya çıkınca kaçtı ve nerede olduğunu bilmiyorum. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımı da bu şekilde mağdur etti. Hem ben hem devletim bu nedenle mağdur olduk" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkın yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı Şubat ayına erteledi.