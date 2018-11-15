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Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Bitlis'te 2007 yılında bir şahıs ile birlikte kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden kişi, cezasının onaylanmasından 5 yıl sonra Kocaeli'de yakalandı.

İHA | 15.11.2018 - 00:32..
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Ahlat ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile birlikte 18 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçıran A.T. (53) isimli bir şahıs, kız çocuğuna işkence yapıp tecavüz etti. Olay sonrasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.T. gözaltına alınarak tutuklandı. A.T. ve ismi öğrenilemeyen şahıs, 13 ay kaldığı hapishaneden adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

Kaçırdığı kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

CEZASI ONANDI, 5 YILDIR KAÇAKTI

2013 yılında Yargıtay tarafından 24 yıl hapis cezası onaylanan A.T.’nin aranması için çalışma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen diğer şahısın hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yıl boyunca bulunamayan A.T.’nin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde A.T.’nin Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde olduğu tespit edildi.

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

SOYGUNA DA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Ekipler tarafından şahsın ikamet ettiği yakınlarının evine düzenlenen operasyonda A.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getiren şahsın Gebze’de bir soygun olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahısın savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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