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Kızını rahatsız eden şüpheliye anneden yumruk

Pendik'te kızıyla beraber minibüste yolculuk eden kadın, minibüsteki bir şahsın kızını taciz ettiğini iddia ederek şahsa yumrukla saldırdı.

İHA | 30.12.2019 - 10:08..
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İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, minibüste kızıyla beraber yolculuk bir kadın, minibüsten inecekleri sırada arkalarında bekleyen bir adamın kızını taciz ettiğini iddia etti.

Bunun üzerine kadın, adama yumrukla saldırmaya başladı.

YUMRUKLA SALDIRDI

Şahıs kadınla tartıştığı sırada duraktaki diğer minibüsçüler ve vatandaşlar da sesleri duyarak, minibüse doğru geldi. Şüpheli şahıs, minibüsten inmeye çalıştığı sırada başka bir kişi tarafından durdurularak minibüsün içerisine çekildi. Minibüse gelen diğer vatandaşların da şahsın kaçmasını engelleyerek yumruklarla saldırdığı görüldü.

Minibüste kızını rahatsız eden şüpheliye anneden yumruk ViDEO

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan araya giren minibüs şoförü, öfkeli vatandaşları sakinleştirerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı polis merkezine götürdü.

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