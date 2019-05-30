Kız öğrencilere bağışlanan ev Suriyeli erkeklere kiralandı

Söke ilçesinde, hayırsever tarafından kız öğrencilere kiralanması şartıyla bağışlanan dairenin, sözleşmenin Türk kız öğrenci üzerine yapılmasına rağmen 5 Suriyeli bekar erkeğe kiralandığı ortaya çıktı.

Bundan rahatsız olan apartman sakinlerinin Kaymakamlık ve polise şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, durumdan yeni haberdar olduğunu belirten Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, en kısa sürede sorunu çözeceklerini söyledi.

BAĞIŞLANAN EVDE SURİYELİ ERKEKLERİN OTURMASI TEPKİ ÇEKTİ

Sökeli hayırsever Sıdıka Yamak'ın, yaşamını yitirmeden, kız öğrencilere kiraya verilmesi şartıyla 10 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na (ADVAK) bağışladığı, Atatürk Mahallesi Köknar Sokak'ta bulunan Şafak Sitesi 2'nci Blok 1'inci kattaki daire, iddiaya göre, emlakçı tarafından Suriyeli 5 bekar erkeğe, toplam 800 liraya kiralandı.

SÖZLEŞME TÜRK KIZ ÖĞRENCİ ÜZERİNE

Sözleşme ise Türk kız öğrencinin üzerine yapıldı. 20 daireli 2'nci bloğun yöneticisi Abdi Tokcan, ADVAK yetkililerine ulaşıp, durumdan rahatsız olduklarını söyledi ancak sonuç alınamadı. 2 aylık çabasına rağmen Suriyelilerin daireden çıkarılmaması üzerine Tokcan, sorunu önce Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na taşıdı ardından da Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikayetçi oldu.

ŞİKAYET EDİLDİ

Şikayet üzerine polis, 28 Mayıs'ta eve gelip, 5 Suriyeliyi ifadelerine başvurmak ve kimlik tespiti için gözaltına aldı. 5 Suriyelinin, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki süt ürünleri tesisinde çalıştığı ancak Türkiye'de çalışma izinleri bulunmadığı belirlendi. Kaymakam Kurtbeyoğlu'nun da devreye girmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Şafak Sitesi 2'nci Blok Yöneticisi Abdi Tokcan, "2011 yılında taşındığım apartmanda 4 yıl önce yönetici oldum. Apartmanımızda Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı'na ait daire var. Vakıf evi, hayırsever Sıdıka Yamak tarafından sadece kız öğrencilere kiraya verilme şartıyla bağışlanan dairedir. Bu dairede 2 aydan beri Suriye vatandaşı olduğunu öğrendiğimiz 5 erkek yaşamaktadır. Buradaki mesele bekar insanların olması değil, örf adetini bilmediğimiz, tanımadığımız, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı bilemediğimiz kişiler olması. Bu nedenle de rahatsızız. İnşallah bu iş bir an önce çözüme kavuşur ve bizler de rahat bir nefes alırız" dedi.

REKTÖRDEN 'SORUNU ÇÖZÜLECEĞİZ' SÖZÜ

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, vakfa ait dairede Suriyelilerin kiracı olarak oturduğunu yeni öğrendiğini belirterek, "Vakıf yetkilisini çağırarak, gerekenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ilettim. 'O dairede kız öğrenciler kalacaksa biz de elimizden gelen yardımı yapalım' dedim. Gerekli çalışmayı başlattık. En kısa sürede bu iş çözüme kavuşacak" dedi.







