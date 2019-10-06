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KKTC Başbakanından Akıncı’ya: Bilmediğin düğmeye basma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı yaptığı sosyal medya paylaşımından ötürü eleştirdi.

İHA | 06.10.2019 - 23:29..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükkonuk Belediyesinin her yıl geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği Büyük Eko-Gün Festivali başladı. ‘HadeGımıldan’ sloganı ile düzenlenen etkinlikte, gelecek nesillere Kıbrıs kültürünün aktarılması ve yaşatılması için birçok aktivite hazırlandı.

"BİLMEDİĞİN DÜĞMEYE BASMAYACAKSIN"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmasında, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Büyük Eko-Gün Festivali etkinliğini boykot eden bir gönderiyi sosyal medyadan paylaştıktan sonra “Teknolojik kaza yapmış olabilirim” açıklamasını eleştirerek “Bilmediğin düğmeye basmayacaksın.” yorumunu yaptı.

Tatar, “Onlar bizim insanlarımızdır bizim halkımızdır. İyi günde de hep beraber olduk bundan sonra da beraber olacağız. Buradan mesajını alan alır. Ben pek detaylara girmek istemiyorum. Ben hep espri yapan bir kişiyim. Bilmediğin düğmeye basmayacaksın. Hele hele Büyükkonuk sayfalarına tecrübeden biliyorum. Dolayısıyla mesaj gitmiştir. Biz böyle insanlarız, her şeyi espriye dönüştürerek, ama mutluluk, beraberlik, gönülden gelen sevgi ile hiçbir ayrım yapamadan birleştirici ve insanları severek siyaset yapıyoruz. Biz bu anlayıştayız. Hep de böyle olacaktır, çünkü KKTC bunu hak etmektedir. İnsan sevgisini. Türkiye sevgisini.” diye konuştu.

KKTC Başbakanından Akıncı’ya: Bilmediğin düğmeye basma

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