KKTC de başkanlık sistemini düşünüyor

Ziyaretler için Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkesinde yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"OLUMLU BAKIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik soruyu yanıtlayan Tatar, “KKTC’de bir hükümet var ben de Başbakanıyım. Bunu çok iyi ölçüp tartmam gerekir. Ocak ayında netleşir. Bizim partimizden teşkilatından gelecek mesaj ve halkımızın değerlendirmeleri enine boyuna tartışıldıktan sonra Ocak ayının başlarında bir karar vermek durumundayız. Başkanlık sistemi yasasında gündemdedir. Her partinin söylediği ve olumlu bulduğu bir olaydır. Anayasal düzenleme ister. Önümüzdeki süreçte o da değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'YLE YAKIN OLMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde insanlarla temas halinde olacağını sözlerine ekleyen Tatar, “Ben Cumhurbaşkanı seçilsem, Türkiye’yi gezeceğim. Sıkıntı olamaması lazım, daha da yakınlaştıracağım. Dr. Küçük de öyle söyledi, Denktaş da öyle söyledi. Türk kamuoyu ile yakın olmamız lazım. Buradaki hükümet de Türk kamuoyunun beklentilerini yansıtıyor. Eğer Türk halkı beni severse, Kıbrıs’tan gelecek beklerse, Kıbrıs daha emin ellerde olur. Yavuz suyunu getirdik. Bu da bizim projemizdir. Yıllardır tartışılan projeydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tamam dedi, Veysel Eroğlu’na talimat verdi. Yaptık.” Kıbrıs’ta her çeşmeden Anadolu suyu akıyor. Umut vererek, heyecan vererek mücadeleye devam” ifadelerini kullandı.