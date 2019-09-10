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Klima içerisine düzenek kuran şüpheli yakayı ele verdi

Sarıyer'de asayiş uygulaması sırasında durdurulan otomobilin klima bölümünde kurulan düzenekte, uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

AA | 10.09.2019 - 16:17..
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İstanbul Sarıyer'de Devriye Ekipler Amirliği Yunus Timleri, Maslak Mahallesi Dereboyu 2. Cadde'de Uğur Özen'in kullandığı 34 BCC 986 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

KLİMADAN HAVA ÇIKMAYINCA ANLAŞILDI

Otomobilin ön konsolunda oynama olduğunu, klima hava giriş-çıkışlarının kapalı bulunduğunu tespit eden ekipler, araçta yaptıkları incelemede, klimanın hava çıkış kısmına düzenek kurulduğunu belirledi.

Otomobilin klimasına uyuşturucu modifiyesi İZLE

TUTUKLANDI

Aracın far ve cam açıp kapama gibi bazı düğmelerinin belirli bir sırayla kullanılmasıyla açılan düzenekte, 18 parça halinde kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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