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Kocaeli'de araba hırsızı çetesine operasyon

3 yılda 42 araç çalan çete üyesinin lideri cezaevinden çıkarken gözaltına alındı

AA | 08.10.2019 - 16:01..
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Kocaeli'de 2017-2019 yılları arasında meydana gelen çok sayıda otomobil hırsızlığı olayları sonrasında Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

62 KİŞİ ŞİKAYET EDİNCE HAREKETE GEÇTİLER

Hırsızlık olayları nedeniyle mağdur olan 62 kişinin şikayetleri sonrası inceleme başlatan ekipler, kuş serisi olarak bilinen eski model otomobilleri çalan şahısları, hırsızlık olaylarında kullandıkları araçlarla tespit etti.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucunda örgüt lideri V.K.(25)'in benzer suçtan cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin tutuklu olduğu Kandıra cezaevinden izne çıkacağı gün şahsı cezaevi önünde kardeşi M.A.K. ve yanındaki 2 kişiyle birlikte gözaltına aldı.

Kocaeli'de araba hırsızı çetesine operasyon

Şahısların gözaltına alınması sonrasında ekipler, İstanbul, Rize ve Sakarya'da yaptıkları eş zamlı operasyonlarda ise çete üyesi 7 kişiyi daha gözaltına alarak Kocaeli'ne getirdi.

Suç makineleri çaldıkları otomobilleri aynı gün başkasına sattı
Emniyette haklarında inceleme yapılan şahıslardan suç örgütü lideri olan V.K.'nın aynı suçtan 6 aydır cezaevinde olduğu ve 10 ayrı suç kaydının olduğu, kardeşi M.A.K.'nin 9, diğer şüphelilerin ise çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Kocaeli'de araba hırsızı çetesine operasyon

Şüphelilerin incelemelerinde çalacakları otomobillerin bulunduğu yerlerde bir gün önceden keşif yapıp daha sonra başka bir araçla gelerek otomobilleri çaldıktan sonra aynı gün hurda araçların şase numaralarını takarak ile hızlıca otomobilleri başkasına sattıkları belirlendi.

OTOMOBİLLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, haklarında hazırlanan 62 suç dosyası ve "Suç örgütü kurmak, örgütlü otomobil hırsızlığı yapmak, nitelikli dolandırıcılık ile resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kuş serisi otomobillere dadanan çete çökertildi VİDEO

Çalınan 42 otomobilin tamamı ise emniyet otoparkına çekilerek sahiplerine teslim edildi. Uzun süre sonra otomobillerine kavuşan mağdurlar ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan çete lideri V.K. ve diğer şüphelilerin yakalanma anları ise polis kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, tutuklu olduğu Kandıra Cezaevinden izne çıkan V.K. ve kendisini karşılamaya gelen örgüt üyelerinden 3'ü polis ekiplerince gözaltına alınıyor.

Görüntülerin devamında ise polis ekiplerince durdurulan bir araçta bulunan çete üyeleri gözaltına alınarak emniyete götürülüyor.

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