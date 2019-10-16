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Kocaeli'de kaza yapan tır alev aldı

Kocaeli'de bariyerlere çarpan plastik kova yüklü tır yanarak küle döndü.

İHA | 16.10.2019 - 07:27..
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Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Vezirçiftliği mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli'de kaza yapan tır alev aldı

SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

İzmit istikametinde seyir halinde olan Hakan Zengin idaresindeki tır yan yolu ayıran demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen tırdan bir anda alevler yükselmeye başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koşarak sürücü Zengin’i araçtan indirdi. Tır kısa sürede alevlere teslim olurken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kocaeli'de kaza yapan tır alev aldı

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tır alev topuna döndü. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Patlamaların da yaşandığı yangında alev topuna dönen tıra müdahalede bulunan ekipler, alevleri yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı.

Kocaeli'de kaza yapan tır alev aldı

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Zengin ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, geriye sadece iskeleti kalan tırın yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de kaza yapan tır alev aldı

Kocaeli'de kaza yapan tır alev aldı

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