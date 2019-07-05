Kocaeli’nin Körfez Kuzey Mahallesi’nde B.S. (45) isimli vatandaş, yaklaşık 50 bin TL değerindeki cipini evinin önüne park ederek tatile gitti.

KOMŞULAR ARACIN ÇALINDIĞI İHBAR ETTİ

B.S. tatildeyken gece saatlerinde evinin önündeki cipi kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Aracın çalındığını fark eden komşuları durumu hemen B.S.’ye bildirdi. B.S.’nin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

OTOBÜS FİRMASINDAN ALDIKLARI BİLETLER ELE VERDİ

Bölgede bulunan tüm kent güvenlik kameraları ile iş ve ev yerlerine ait olan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, aracın çalındıktan sonra bir kavşakta durduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde kavşakta bulunan kadının binmesi sonrasında aracın İstanbul istikametinde uzaklaştığı belirlendi. İncelemelerini derinleştiren ekipler, bölgedeki incelemelerinde şahısların şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm firmasına ait servis aracı ile cipi çalmaya geldiklerini tespit etti. Firmanın Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki şubesine giden ekipler, İstanbul’dan Kocaeli’ye otobüsle gelen şahısların kimliklerini aldıkları biletlerden tespit etti.

Kocaeli'de kuzeninin cipini çaldı VİDEO







SEVGİLİSİYLE CİPİ ÇALAN KADIN YAKALANDI

Aracı çaldıkları şahıslardan birinin E.U. (44) isimli kadın olduğu tespit edilirken, yanındaki şahsın ise sahte kimlikle bilet aldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşadığı öğrenilen E.U. takip altına alındı. Yapılan takip sonucunda E.U. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen E.U. isimli kadın, aracı Ümraniye’de bulunan evine yakın bir sokağa park ettiğini itiraf etti.

Sevgilisiyle birlikte aracın anahtarını kopyalattıklarını söyleyen R.A., kuzeninin tatile gittiğini öğrenince aracı çaldıklarını belirtti.





SEVGİLİSİNİ KAVŞAKTA BÖYLE BEKLEDİ

Öte yandan, olay gecesi E.U.’nun sevgilisi R.A.’nın çaldığı cipe binme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda R.A.’nın çaldığı araçla eve yakın bölgede bulunan bir kavşakta durduğu ve kavşakta bekleyen E.U.’nun aracın yanına geldiği görülüyor. Aracın kapılarını açamayan E.U., bir süre aracın etrafında dolanıyor. Daha sonra R.A.’nın kapıyı açması sonrasında E.U. araca biniyor. Daha sonra şahıslar çalıntı ciple bölgeden uzaklaşıyor.



