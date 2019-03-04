Kocaeli'de öğrenciler okullarına renk kattı

Proje yürütücüsü ve görsel sanatlar öğretmeni Demet Ruşhan, projeyi öğrenci-öğretmen odaklı başlattığını söyledi. Okul binaların yenilenmesiyle daha geniş imkânların doğduğunu belirten Ruşhan, "Amacımız, öğretmenler ve öğrencilerimizin bu projeye ortak katılmasıydı." dedi.

"ÇOCUKLARA KEYİFLİ BİR ORTAM YARATMAK İSTEDİM"

Ruşhan, projenin yaygınlaşmasını istediklerini belirterek, "Projede en büyük amacım çocukların zevkle, keyifle gelebilecekleri bir ortam oluşturmak. Çalışmamızda öğrenci-öğretmen hep beraber bir şeyler yaptık. Amacım; sadece okula gidip gelmek değil. Kapıdan içeri girerken yeni projeler, yeni hayallerle giriyorum. Bana böyle bir fırsat sunulduğu için bu kadar geniş düşünebiliyorum. Okula devamsızlık yapan bir öğrencimin 'Ne zaman duvar boyayacağız?' diye sürekli bana sorması ve okula gelişlerinin düzelmesi, benim için en büyük mutluluk oldu. Belki de ben bu öğrenciyi ilerde güzel sanatlar fakültesine yönlendireceğim." diye konuştu.

ÜNLÜ RESSAMLARI ÇİZDİLER

7’nci sınıf öğrencisi Simay Çiçek Civanoğlu, okulun duvarlarına dünyaca ünlü ressamların portrelerini çizdiklerini söyledi. Civanoğlu, bunun yanında müzik alanında da çalışmalar yaptıklarını, konuyu daha iyi kavramak için sınıflarının önüne notalar çizdiklerini belirtti.

"OKULUMUZU RENKLENDİRMEK DERSLERE BAKIŞ AÇIMIZI DA DEĞİŞTİRDİ"

Melek Gül ise, birlikte boyadıkları kütüphanede kitap okumanın ayrı bir keyif olduğunu anlatarak, "Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla keyifli aktiviteler yapıyoruz. Birçok yabancı ressam öğrendik. Onların çizimlerine hep beraber baktık. Değişik örnekleri görmek, hayal gücümüzü artırdı ve resim yapmak daha eğlenceli hale geldi. Öğretmenimiz bu fikriyle okulumuzu renklendirdi. Okulumuzu renklendirmek, derslere bakış açımızı da değiştirdi." şeklinde konuştu.

