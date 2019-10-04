Kocaeli’de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akşam saatlerinde Kartepe ilçesi D100 Karayolu Uzuntarla Işıklı Kavşağı’nda kaza meydana geldi.

Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 41 KL 421 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yıldıray Kalender (18) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Kalender ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kalender, hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Kalender yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalander’in cenazesi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya karışan otomobil ve Kalender’in kullanılmaz hale gelen motosikleti ise aynı çekici ile yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















