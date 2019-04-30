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Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

AA | 30.04.2019 - 08:32..
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Kurtuluş Işıklar mevkisinde Eşref Demir'in kullandığı 06 LYE 20 plakalı otomobil ile ana yola çıkan Zeynep Özçelik idaresindeki 41 H 0533 plakalı otomobil çarpıştı.

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’de 2 otomobilin kavşakta çarpışması ViDEO

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazada Zeynep Özçelik ile araçta bulunan kızları Ayşenur (24) ve Elçin Sena Özçelik (10), diğer otomobilde sıkışan sürücü Eşref Demir (41) ile Mehmet Yakan (54) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılardan sürücü Demir ile aynı araçta bulunan Yakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılardan Zeynep Özçelik Kocaeli Seka Devlet Hastanesi, Ayşenur ve Elçin Sena Özçelik ise Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Yalova istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada hayatını kaybeden sürücü Eşref Demir’in otomobili ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında çok sevdiğini söylediği otomobille, yüksek hızla seyir halindeyken kaydedilen görüntüleri paylaşan Eşref Demir’in otomobilin fotoğrafının olduğu bir paylaşımında “Aman bu saatten sonra dikkat” yazısı dikkat çekti.

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

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