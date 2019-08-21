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Kocaeli’de sahte alkol operasyonu

Kandıra ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenlendi.

İHA | 21.08.2019 - 21:15..
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra ilçesinde sahte alkol üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerce yapılan çalışmalarda Kandıra ilçesine bağlı Kocakaymaz Görüşler Mahallesi’nde bir adreste sahte alkol üretildiği tespit edildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.A. isimli bir şahsa ait olduğu belirlenen adreste yapılan aramalarda 800 litre sahte alkol ve alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce ele geçirilen sahte alkol ve malzemelere el konulurken ekipler tarafından sahte alkol üretiminin yapıldığı imalathane de mühürlendi.

Kocaeli’de sahte alkol operasyonu

Kocaeli’de sahte alkol operasyonu

Kocaeli’de sahte alkol operasyonu

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