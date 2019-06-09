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Kocaeli'deki fabrika yangınında iki kişi tutuklandı

4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İHA | 09.06.2019 - 09:04..
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3'ü Suriyeli 1'i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetti.

Kocaeli'deki fabrika yangınında iki kişi tutuklandı

4 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA

Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'deki fabrika yangınında iki kişi tutuklandı

İŞÇİLERİ TEMİN EDENLER SERBEST KALDI

Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren 4 şüpheliden tekstil fabrikasının sahibi Fatih A. ve yanan binada bulunan diğer firmanın sahibi Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki fabrika yangınında iki kişi tutuklandı

MOBESE VE GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENECEK

Öte yandan adliyedeki işlemler sırasında firma avukatının yangın hakkında sabotaj olma olasılığı üzerinde durduklarını, Ramazan ayı içinde fabrikada yaptıkları yangın tatbikatında yangın sistemlerinin çalıştığını söylediği öğrenildi. Firma avukatı adliyedeki işlemler sırasında sabotaj olasılığına karşı çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiği öğrenildi. Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli'deki fabrika yangınında iki kişi tutuklandı

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