Dünyanın gözü Soçi'de, iki lider alınan kararları açıklıyor.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier tutuklandığı açıklandı.

Kocaköy ve Erçiş Belediye Başkanı tutuklandı

Lilium’un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladı.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "YPG geri çekildik dedi", bilgisini paylaştı.

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Kıbrıs, Junker için uhde kalmış

Juncker, "Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır" dedi.