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Korhan Varol taburcu oldu

Hasttanede koronavirüs tedavisi altında olduğunu duyuran NTV muhabiri Korhan Varol, koronayı yendi.

AA |
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Korhan Varol taburcu oldu

NTV muhabiri Korhan Varol, geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

"KORONA PES ETTİ EVDEYİM"

Tedavi sürecini atlatan Varol, koronavirüsü yenerek taburcu olduğunu yine sosyal medya hesabından açıkladı.

Varol, "Taburcu oldum. Bu kez evde karantinadayım." ifadelerini kullandı.

 

Korhan Varol taburcu oldu

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altında olduğu bilinen NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüsü  yendiğini ve taburcu olduğunu açıkladı.

NTV muhabiri Korhan Varol Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"5 günlük mücadelenin sonunda  pes etti. Taburcu oldum.
Bu kez evde karantinadayim.
Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler..."Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede karantina altında olduğu bilinen NTV muhabiri Korhan Varol, sosyal medya hesabından koronavirüsü yendiğini ve taburcu olduğunu açıkladı. NTV muhabiri Korhan Varol Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "5 günlük mücadelenin sonunda #covid19 pes etti. Taburcu oldum. Bu kez evde karantinadayim. Arayan soran, mesaj atan, dua eden, guzel enerji gonderen herkese kucak dolusu sevgiler..."

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