Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da 52 yıl boyunca süren terör saldırıları, hükümet ile terör örgütü FARC arasında yapılan anlaşmayla son buldu.

2017 yılında yapılan anlaşma sonrasında anlaşma yapan FARC Lideri Rodrigo Londono, "Sözümüzü tutuyoruz, silahlarımızı teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2 YILLIK HUZUR ORTAMI

Hükümet ile FARC arasındaki anlaşma, sadece 2 yıl sürdü.

FARC YENİDEN DAĞLARDA

FARC'ın eski komutanı Ivan Marquez, yeniden silahlanma çağrısı yaptı ve militanlarıyla dağlara çıktı.

260 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

YENİ BAŞKAN DA ANLAŞMAYA KARŞI

Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, merkez sağ görüşlü Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

Kolombiyalı örgüt FARC'ın kadın militanları VİDEO