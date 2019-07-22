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Kolonoskopi nedir

Kolonoskopi, kalın bağırsağın makattan girilerek, sakinleştirici ilaç veya anestezi altında bir fiberoptik kamera ile monitör altında incelenmesine denir.

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Kolonoskopi, parmak kalınlığında ışıklı ve kıvrılabilen bir hortum şeklinde bir cihaz ile (endoskop), makattan (anüs) girilerek, kalın bağırsağın tamamının monitörde incelenmesi işlemidir.

HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE KULLANILIR

Kolonoskopi çeşitli nedenlerle yapılabilir. Kolonoskopilerin büyük çoğunluğu kolon kanseri için tarama programlarının bir parçası olarak yapılmaktadır.

Diğer nedenlerden dolayı, en sık dışkıda kanın nedenini, karın ağrısı, ishal, bağırsak alışkanlığındaki bir değişikliği veya kolonik X-ışınlarında veya bilgisayarlı bir aksiyel tomografi (BT) taramasında bulunan bir anormalliği araştırmak için yapılır.

Kolonoskopi nedir

GENETİK OLABİLİYOR

Daha önce polip veya kolon kanseri öyküsü olan bireylerin ve ailede bazı kolonik olmayan kanser türleri veya kolon kanseri ile ilişkili olabilecek kolonik problemlerin (ülseratif kolit ve kolon polipleri gibi) aile öyküsü olan bireylerin, polip veya kolon kanseri riskleri için daha fazla olduğu için kolonoskopiler periyodik olarak önerilebilir.

Kolonoskopi nedir

HER 10 YILDA BİR YAPILMALIDIR

Kolonoskopinin ne sıklıkta yapılması gerektiği, riskin derecesine ve önceki kolonoskopilerde bulunan anormalliklere bağlıdır.

Yaygın olarak kabul edilen bir öneri, kolon kanseri için normal risk altındaki sağlıklı kişilerin bile, kolonik polipleri kanserli hale gelmeden önce çıkarmaları amacıyla, 50 yaşında ve bundan sonra her 10 yılda bir kolonoskopiye tabi tutulması gerektiğidir.

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