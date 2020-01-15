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Komünist başkanın belediyesinde hesaplara bloke konuldu

Tunceli Belediyesi, 10 milyon 64 bin TL'lik prim borcu yüzünden çalışanlarına maaş ödeyemiyor.

İHA | 15.01.2020 - 16:23..
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Tunceli Belediyesi'nde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 5 milyon 453 bin 303,30 TL, belediye şirketinin ise 4 milyon 761 bin 424,20 TL prim borcu bulunması nedeniyle hesaplarına bloke konuldu.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, açıklama yaptı.

"ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN MAAŞLARINI ÖDEYEMEDİK"

Belediyenin hesap hareketlerine SGK tarafından bloke konulduğunu aktaran Maçoğlu, “Çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını ödeyemedik. Belediyemize ait tüm hesaplara SGK tarafından bir haczetme bir bloke süreci başlatıldı.” dedi.

Komünist başkanın belediyesinde hesaplara bloke konuldu

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