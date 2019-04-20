Komünist Fatih Maçoğlu'na Dersim tepkisi

Ovacık Belediye Başkanı iken, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olduğu Tunceli Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasında değişiklikler yapmaya başladı.

TUNCELİ YERİNE DERSİM YAZDIRDI

İlk iş olarak güvenlik amacıyla belediyenin önüne kurulan duvarı yıktırırken, Atatürk portresinin üzerine "Söz, yetki, karar Dersim halkına" yazdırması büyük tepki topladı.

Maçoğlu'ndan makam odasına Dersim yazısı VİDEO

ATATÜRK TUNCELİ İSMİNİ KOYMUŞTU

Bilindiği üzere; bugün Tunceli iline bağlı ilçe olan Hozat, Cumhuriyet öncesinde mutasarrıflık iken Cumhuriyetin ilanı ile "Dersim Vilayeti" haline getirilmiştir. 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 sayılı Kanunla geçici merkezi Elazığ ili olmak üzere, Erzincan'ın Pülümür, Elazığ'ın Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri bağlanarak Tunceli Vilayeti teşkil edilmiştir. 30 Aralık 1946 tarih ve 4993 sayılı Kanuna göre il merkezi halen bugünkü merkezi durumunda olan Kalan Kasabası'na nakledilmiştir. Daha önce "Kalan" olan ilin ismi Mustafa Kemal Atatürk, tarafından "Tunceli" olarak değiştirilmiş olup, tunç gibi sağlam insanların yaşadığı yöre anlamına gelmektedir.