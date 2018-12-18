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Konut fiyat endeksi arttı

Konut fiyat endeksi, 2018 yılının ekim ayında yıllık bazda yüzde 11.3 artış gösterdi.

İHA | 18.12.2018 - 15:56..
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ekim ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) verilerini açıkladı. Buna göre, konut fiyat endeksi, 2018 yılının Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 oranında artışla 276,49 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi arttı

HEDONİK KONUT FİYAT ENDEKSİ AZALDI

2018 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,63 oranında artan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6,79 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 14,73 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,63 oranında artarak 226,91 seviyesinde gerçekleşti.

Konut fiyat endeksi arttı

ANKARA VE İZMİR'DE ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre; yüzde 6,79 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,73 oranında azalış gösterdi. Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul’da 0,39 oranında azalış, Ankara ve İzmir’de ise sırasıyla yüzde 0,15 ve 1,82 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,80, 3,26 ve 10,30 oranlarında artış gösterdi.

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