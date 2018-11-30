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Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

Konut hesabı açan açanlara devlet desteği 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 14:50..
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Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

Yeni kanun teklifi meclise sunuldu. Meclise sunulan teklifin içerisinde de gayrimenkul sektörünü içeren çok sayıda yasa teklifi bulunuyordu.

Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

DESTEK 25 BİN LİRAYA ÇIKTI

Gayrimenkul almak için konut hesabı açanlara devlet desteği 20 bin lira civarındaydı. Ancak sunulan son teklifle birlikte bu rakam 25 bin liraya çıktı.

Konut hesabı açanlara devlet desteği artacak

07.04.2015 tarihinden itibaren ev sahibi olmayan tüm Türk vatandaşları kendisine konut hesabı açtırabilir. 18 yaşından küçükler için veliler ve vasisi konut hesabı açabilir. Ancak konut hesabı ortak açılamaz.

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