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Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 5 kişi ile örgüt üyesi olduğu öne sürülen bir avukat yakalandı.

AA | 30.04.2019 - 11:09..
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ĞÜÜT

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi ile örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 KİŞİ ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandıkları iddia edilen 5 kişi ile örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir avukatı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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