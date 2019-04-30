Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 kişi ile örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 KİŞİ ARANIYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, ByLock kullandıkları iddia edilen 5 kişi ile örgüt üyesi olduğu değerlendirilen bir avukatı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.