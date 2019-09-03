taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7708
Euro
6.3151
Altın
1532.49
Borsa
99100.13
Gram Altın
284.723

Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

Cezaevinden firar eden şahıs, eşinin yaşadığı eve önce molotofkokteyli atarak yangın çıkardı, ardından dışarıya çıkan eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İHA | 03.09.2019 - 12:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın B.D. adlı erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve geldi.

ÖNCE EVDE YANGIN ÇIKARDI

Mutfak penceresinden motolofkokteyli atarak evde yangın çıkaran Ali Mıngır, daha sonra yangın nedeniyle dışarıya çıkan eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sırtından ağır yaralanan Birsen Mıngır, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra Ali Mıngır kayıplara karışırken, evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, eşini öldürdükten sonra kaçan Ali Mıngır'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

254
Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

Göbeklitepe'de giriş ücretine zam geldi

234
Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

Belçika’daki Türk düğününde havaya ateş açıldı

324
Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

Kolombiya'da barış 2 yıl sürdü: FARC silahlandı

75
Rusların tatil tercihi Türkiye

Rusların tatil tercihi Türkiye

90
Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

Hong Kong'da göstericilere floresan tozu atılıyor

34
G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti

G.Saray'ın rakibi PSG, Icardi'yi transfer etti

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir