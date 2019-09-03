Konya'da cezaevi firarisi eşini öldürdü

Afyonkarahisar'da hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın B.D. adlı erkekle birlikte yaşadığı iddia edilen eve geldi.

ÖNCE EVDE YANGIN ÇIKARDI

Mutfak penceresinden motolofkokteyli atarak evde yangın çıkaran Ali Mıngır, daha sonra yangın nedeniyle dışarıya çıkan eşi Birsen Mıngır'ı pompalı tüfekle vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Sırtından ağır yaralanan Birsen Mıngır, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra Ali Mıngır kayıplara karışırken, evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, eşini öldürdükten sonra kaçan Ali Mıngır'ı yakalamak için çalışma başlattı.