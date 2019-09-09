Konya'da öğrencilerine sarkıntılık yapan öğretmene hapis

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, 2017 yılının mayıs ayında 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine gidip, matematik öğretmeni Orhan A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini anlattı.

Orhan A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak kötü niyeti olmadığını ileri sürerek, "Öğrencileri öpüyorum ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim." dedi.

"ÇOK AZ ISIRDIM, KÖTÜ BİR NİYETİM YOK"

Öğrencileri niçin ısırdığını ise, ''Çok az ısırdım. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım." diye açıkladı. Açığa alınan Orhan A. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Bu süreçte Orhan A., emekli oldu.

"SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU"

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Orhan A., 29 Mayıs günü tutuklandı. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan 9 kız öğrenciden biri, "Soru çözdüğümüzde sarılıp, öpüyordu. 'Çok tatlısın' diyordu. Bu davranışları babacan bir tavır olarak düşündüm. Sonra öyle olmadığını anladım." dedi.

"SENİNLE OYNAŞMAK İSTİYORUM"

Bir başka öğrencinin, "Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana 'Hher şeyi bırakıp, seni öpeyim' dedi. Birinci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada 'Seninle oynaşmak istiyorum' dedi. Ben de 'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş' dediğimde bana 'Sana küstüm, konuşmayacağım' dedi." diye ifade verdiği mağdur çocuklardan biri ise öğretmenin kendilerine, "Siz benim meleklerimsiniz." diye hitap ettiğini, "Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum." dediğini söyledi.

"BANA İFTİRA ATILDI"

Orhan A. hakkında hazırlanan iddianamede, her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Orhan A., yargılamanın yapıldığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı.'' dedi.

23 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

6 Eylül'de görülen karar duruşmadında son savunması sorulan Orhan A., suçlamaları kabul etmediğini, bir öğrencisinin ödev kontrolü görevinden alınmasından sonra öğrencilerin bir araya gelerek, kendisine bu tür ithamlarda bulunduğunu ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme, Orhan A.'yı 4 öğrencisine yönelik eylemden dolayı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirken, 5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçunun oluştuğu gerekçesiyle 5 kez 4 yıl 8 ay 15 gün olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.