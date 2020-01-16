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Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi

Tali yoldan çıkan otomobilin cadde üzerinde seyir halindeki olan araca çarparak devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 16.01.2020 - 13:04..
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Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi üzerinde, 34 GH 8814 plakalı otomobil tali yoldan karşı yola geçmeye çalıştığı sırada önündeki araçtan gelen otomobili fark edemeyen sürücü, ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobile çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi VİDEO

Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi

Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi

Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi

Konya’da seyir halindeki araca çarpıp devrildi

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