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Konya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kulu ilçesinde dinlenme tesisinden çıkan ciple tır çarpıştı; anne ve oğlu hayatını kaybetti.

DHA | 20.08.2019 - 08:42..
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Konya’nın Kulu ilçesinde, Ankara’dan Konya istikametine giden Esabil Kılıç (39) yönetimindeki tır, dinlenme tesisinden çıkıp Aksaray istikametine dönen Eray Çiftçi (35) yönetimindeki ciple çarpıştı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardı. Baba Eray Çiftçi ve oğlu Kaan (5) ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kaan Çiftçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ambulansla Ankara Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edilen anne Rabia Sarısu Çiftçi’nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

BABA AĞIR YARALI

Ağır yaralanan baba Eray Çiftçi'nin ise Kulu Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.Konya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tır sürücüsü Esabil Kılıç'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Konya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da tırla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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