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Konya'da kar yağışı etkili oldu

Seydişehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, araçların geçişine izin verilmedi.

AA | 16.11.2018 - 02:18..
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü.

ÇEKİCİLER HAZIR BEKLETİLİYOR

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kara yolunun Seydişehir ilçe çıkışına yakın bölümünde çekiciler, hazır bekletiliyor.

Konya'da kar yağışı etkili oldu

Öte yandan, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarılmaya çalışılıyor.

KENT MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU

Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.

Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'da kar yağışı etkili oldu

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