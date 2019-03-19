taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47715
Euro
6.21745
Altın
1309.71
Borsa
105689.72
Gram Altın
230.702

Konya'da yol kenarına atılan 13 ölü köpek yavrusu bulundu

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, yol kenarında 13 yavru köpek ölü halde bulundu.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Şahin Arık, yolun kenarında çok sayıda köpek yavrusunun hareketsiz yattığını gördü.

Aracını durduran Arık, 13 köpek yavrusunun ölü olduğunu fark etti.

Konya'da yol kenarına atılan 13 ölü köpek yavrusu bulundu

KÖPEK YAVRULARI ÖLÜ HALDE BULUNDU

Duruma tepki gösteren Arık, olay yerine gelen gazetecilere yol kenarına atılmış ölü köpek yavrularını tesadüfen gördüğünü söyledi.

Konya'da yol kenarına atılan 13 ölü köpek yavrusu bulundu

Bu caddeden sürekli geçtiğini anlatan Arık, "Köpek yavrularının başında büyük köpekler vardı. Onlar uzaklaşınca bu manzarayla karşılaştık. Ölü köpeklerin yanında da çuvallar vardı." diye konuştu.

Konya'da yol kenarına atılan 13 ölü köpek yavrusu bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

Karakola saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

293
Prens Selman zor günlerden geçiyor

Prens Selman zor günlerden geçiyor

45
Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

Chloe, Serdar Ortaç'tan bebek aldırdı

97
Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

39
Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

Mesut Özil ve Amine Gülşe düğün alışverişinde

36
Dolmuşçular Marmaray istemiyor

Dolmuşçular Marmaray istemiyor

294
Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

Kıbrıs'ta dostluk maçı krizi

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir