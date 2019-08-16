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Köpek dövüşü kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavga kanlı bitti.

DHA | 16.08.2019 - 07:56..
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Tokat'ın Niksar ilçesinde dün akşam saatlerinde Kapıağzı köyünde cinayet yaşandı.

Uzunoğlu Mahallesi’nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile Hacı Mustafa G. (46) arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Kavga sırasında Hacı Mustafa G., İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran’a av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan baba-oğul ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası şüpheli Hacı Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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