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Köpek saldırısıyla dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kayseri'de dağda köpek saldırısı sonucu yaralanarak mahsur kalan vatandaş, 5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

İHA | 18.07.2019 - 07:11..
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Antalya’dan memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Mezgitli köyüne gelen İbrahim K. (36) dağda köpek saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Ayağı kırılan ve hareket edemeyerek mahsur kalan İbrahim K. durumu ekiplere bildirdi.

Köpek saldırısıyla dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

5 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

İhbarın alınmasıyla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta mahsur kalan İbrahim K.’ya ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Köpek saldırısıyla dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası İbrahim K.’ya ulaşan ekipler, yaralı olan şahsı sedye ile indirerek ambulansa teslim etti.

İlk müdahalesi yapılan İbrahim K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek saldırısıyla dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Köpek saldırısıyla dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Köpek saldırısıyla dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı

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