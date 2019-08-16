Köpek yavrularını çöpe atan kadın hapse girecek

ABD‘nin California eyaletine bağlı Coachella bölgesinde geçtiğimiz nisan ayında bir kadın, 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu çöpe atarken güvenlik kamerasından tespit edildi.

7 YIL BOYUNCA HAYVAN SAHİBİ OLAMAYACAK

Yavru köpekleri 33 derecelik sıcakta bir poşetin içerisinde çöpe atan 54 yaşındaki Deborah Sue Culwell adlı kadına, 1 yıl hapis cezası verildi. Riverside County Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, hapis cezasına ek olarak Culwell'ın 7 yıl boyunca resmi denetimli serbestlik cezası almasına karar verilerek bu 7 yıl boyunca hayvan sahibi olmasının yasaklandığı bildirildi.

3 günlük köpek yavrularını çöpe atan kadına hapis cezası İZLE

ÇÖPE ATILAN YAVRULARDAN BİRİ ÖLMÜŞTÜ

Culwell, güvenlik kamerası kayıtlarında fark edildikten sonra polis tarafından aranmaya başlamış, bir süre sonra da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Culwell'in evinde baktığı 38 adet köpeğe el konulmuştu. Köpekleri çöp kutusunda fark eden bir adam onları yakındaki bir mağazaya getirmiş, mağaza görevlileri hayvanları koruma derneğine haber vermişti. Riverside İlçesi Hayvan Hizmetleri, çöpe atılan 7 köpek yavrusundan 1 tanesinin günler sonra öldüğünü açıklamıştı.