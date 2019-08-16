taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5765
Euro
6.1762
Altın
1514.62
Borsa
96271.63
Gram Altın
271.551

Köpek yavrularını çöpe atan kadın hapse girecek

ABD'de geçtiğimiz aylarda 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu bir poşetin içerisinde çöp kutusuna atan kadına 1 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 16.08.2019 - 16:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD‘nin California eyaletine bağlı Coachella bölgesinde geçtiğimiz nisan ayında bir kadın, 3 günlük 7 tane köpek yavrusunu çöpe atarken güvenlik kamerasından tespit edildi.

Köpek yavrularını çöpe atan kadın hapse girecek

7 YIL BOYUNCA HAYVAN SAHİBİ OLAMAYACAK

Yavru köpekleri 33 derecelik sıcakta bir poşetin içerisinde çöpe atan 54 yaşındaki Deborah Sue Culwell adlı kadına, 1 yıl hapis cezası verildi. Riverside County Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, hapis cezasına ek olarak Culwell'ın 7 yıl boyunca resmi denetimli serbestlik cezası almasına karar verilerek bu 7 yıl boyunca hayvan sahibi olmasının yasaklandığı bildirildi.

3 günlük köpek yavrularını çöpe atan kadına hapis cezası İZLE

ÇÖPE ATILAN YAVRULARDAN BİRİ ÖLMÜŞTÜ

Culwell, güvenlik kamerası kayıtlarında fark edildikten sonra polis tarafından aranmaya başlamış, bir süre sonra da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Culwell'in evinde baktığı 38 adet köpeğe el konulmuştu. Köpekleri çöp kutusunda fark eden bir adam onları yakındaki bir mağazaya getirmiş, mağaza görevlileri hayvanları koruma derneğine haber vermişti. Riverside İlçesi Hayvan Hizmetleri, çöpe atılan 7 köpek yavrusundan 1 tanesinin günler sonra öldüğünü açıklamıştı.

Köpek yavrularını çöpe atan kadın hapse girecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigarada taban fiyat 12 TL

Sigarada taban fiyat 12 TL

209
Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

176
Trump Grönland'ı almak istiyor

Trump Grönland'ı almak istiyor

67
Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

Rumlar Maraş için seçime hazırlanıyor

76
Hasankeyf'in son hali

Hasankeyf'in son hali

283
Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

Pamukkale'de turistler fahiş fiyatlarla karşı karşıya

378
L'Equipe: Falcao Galatasaray'da

L'Equipe: Falcao Galatasaray'da

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir